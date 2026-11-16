В результате сильного ветра, начавшегося вечером 15 ноября, в общей сложности сломаны 32 дерева, у ещё 36 деревьев обломались ветви.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

«Дежурные бригады Объединения по озеленению города Баку были оперативно направлены на места происшествий. Сломанные деревья и обломившиеся ветви были убраны с территорий с привлечением специальной техники и сотрудников, проведены работы по очистке прилегающих участков. В местах, где были зафиксированы происшествия, обеспечено устранение препятствий, которые могли затруднить движение пешеходов и транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Объединения по озеленению города Баку продолжают работать в усиленном режиме. С учётом вероятности сохранения сильного ветра сотрудники Объединения проводят контрольные и мониторинговые мероприятия на озеленённых территориях города.