Тяжёлая ракета Vulcan Centaur потерпела аварию во время запуска с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 ноября. В результате на орбиту не удалось вывести 40 интернет-спутников Amazon Leo.

Нештатная ситуация возникла примерно через 10 минут после старта. Компания United Launch Alliance (ULA) подтвердила потерю миссии и начала расследование совместно с заказчиком. Причины произошедшего пока не установлены. Предположение о неисправности верхней ступени Centaur официально не подтверждено.

Это первая потеря спутников в рамках программы Amazon Leo, предусматривающей создание группировки из более чем 3000 аппаратов для предоставления спутникового интернета и конкуренции со Starlink Илона Маска.