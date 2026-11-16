Россия и Иран подробно обсудили сотрудничество двух стран в энергетической сфере, аспекты поставок газа в том числе через Азербайджан.

Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

5 ноября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находившегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

Отвечая на вопрос, какие вопросы обсуждались на встрече, посол Ирана сказал:

«Встреча господина Резаи с господином Владимиром Путиным, президентом России, была сердечной и конструктивной и длилась около трех часов. В ходе этой встречи был обсужден и рассмотрен широкий круг двусторонних, региональных и международных вопросов. В сфере экономического и инфраструктурного сотрудничества был сделан акцент на ускорении реализации проекта железной дороги Решт — Астара и завершении международного транспортного коридора «Север — Юг» как одного из важных и стратегических проектов региональной связанности. Также были подробно рассмотрены исполнительные аспекты проекта поставок российского газа в Иран и направления сотрудничества двух стран в энергетической сфере», — добавил он.

По словам посла, помимо долгосрочного проекта строительства газопровода, в качестве решения для развития краткосрочного сотрудничества рассматривался также вариант своповых поставок газа через Азербайджан.

По словам дипломата, в части политических вопросов и вопросов безопасности обсуждались и рассматривались «последние региональные события, постконфликтная ситуация» и региональные механизмы по обеспечению безопасности.

«Были изложены позиции Исламской Республики Иран относительно последних событий, необходимости уважения суверенитета стран и неприятия иностранного вмешательства в региональные механизмы обеспечения безопасности. Также состоялся обмен мнениями по вопросам ядерного, оборонного и других направлений стратегического сотрудничества двух стран», — отметил Джалали.

В целом эта встреча, по его словам, «продемонстрировала близость позиций Тегерана и Москвы относительно необходимости укрепления двустороннего и регионального сотрудничества».