В электоральной коалиции президента США Дональда Трампа обострились разногласия по поводу дальнейшей поддержки главы Белого дома после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос PF Global.

Исследование показало, что сторонники движения MAGA выступают за укрепление связей партии с Трампом, тогда как остальные участники его коалиции 2024 года готовы дистанцироваться от президента. Примерно каждый пятый избиратель из второй группы признался, что на нынешних выборах проголосовал за демократов.

При этом 59% сторонников Трампа вне MAGA назвали президента проигравшим выборы. Почти половина респондентов считает, что республиканским кандидатам следовало дистанцироваться от него в вопросах экономики.

Разногласия затронули и руководство партии. По данным издания, 31 член Национального комитета Республиканской партии подписал обращение к законодателям с призывом переосмыслить итоги голосования. В письме отмечается, что республиканцы потерпели серьёзное поражение даже в традиционно республиканских регионах страны.