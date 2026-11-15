В Агстафинском районе Азербайджана при взрыве боеприпаса погиб мужчина, еще один получил ранения. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Трагедия произошла 15 ноября на территории Джейранчёль. По предварительным данным, взрыв произошел, когда двое жителей Газахского района стали доставать неразорвавшийся боеприпас.

Погибший – Расул Ибрагимов 1986 года рождения, житель села Демирчиляр. Его земляк Сахиб Амрахов 1982 года рождения, проживающий в селе Дашсалахлы, получил ранения.

Прокуратура Агстафинского района расследует обстоятельства происшествия.

МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно обращаться с взрывоопасными боеприпасами.