Управление Роспотребнадзора по Тульской области приостановило оборот 10 530 кг пищевой продукции на заводе ООО «Ника-Милк», производящем масложировую и молочную продукцию.

Как сообщает ведомство, основанием для внеплановой проверки предприятия стала информация о возврате из Азербайджана 20 тонн растительно-жирового спреда «Крестьянское чудо» жирностью 82,5%. Продукция не соответствовала установленным требованиям по показателям безопасности.

В ходе проверки специалисты выявили на предприятии нарушения законодательства в сфере технического регулирования. В частности, отсутствовала необходимая технологическая документация, не осуществлялся производственный контроль, не обеспечивалась прослеживаемость сырья и готовой продукции. Также были зафиксированы нарушения требований к маркировке.

По итогам проверки оборот 10 530 кг продукции был приостановлен. Речь идет о товарах без сведений об изготовителе, дате производства и сроке годности, а также о продукции с истекшим сроком годности.

Специалисты отобрали образцы готовой продукции и сырья для лабораторных исследований. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела в отношении ответственных лиц по частям 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ.