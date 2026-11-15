Россия потребовала от Великобритании отказаться от защиты европейских союзников своим ядерным оружием, включив это условие в перечень требований для урегулирования войны против Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на документ российских переговорщиков.

Как отмечает издание, британские подлодки с ядерными ракетами входят в систему коллективной обороны НАТО. Помимо России, в Европе ядерным арсеналом располагают только Великобритания и Франция.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Франция вместе с десятью европейскими странами работает над созданием новой системы ядерного сдерживания России. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж впервые сможет временно размещать у союзников самолеты с ядерным оружием.

Однако требования Москвы не ограничиваются ядерной защитой. По данным The Telegraph, Россия также добивается вывода сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключения Финляндии из альянса и обязательства не направлять войска в Украину. Лишь после этого Москва, как утверждает газета, готова рассмотреть возможность прекращения огня.

Кроме того, российская сторона требует прекратить поставки Киеву западного оружия и военной техники, а также отказаться от вступления Украины в НАТО. При этом Россия намерена сохранить за собой контролируемые ею территории, тогда как Украина могла бы вступить в Евросоюз при условии, что не будет участвовать в его общей оборонной политике.

Документ датирован 10 ноября. Как уточняет The Telegraph, первой о нем сообщила немецкая газета Bild.