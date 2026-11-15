В последние годы мир переживает серьезный геополитический сдвиг. Война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке меняют отношения между государствами, нарушают привычные экономические связи и заставляют пересматривать представления о безопасности. Причем эта трансформация продолжается стремительно. Противоречия между глобальными и региональными центрами силы углубляются, а риски для стран, находящихся на пересечении их интересов, растут.

Для Южного Кавказа последствия этих процессов могли бы оказаться значительно тяжелее, если бы регион вступил в этот период с прежним неурегулированным конфликтом с Арменией. Однако, восстановив территориальную целостность и суверенитет, Азербайджан предложил Армении перейти к качественно новым – мирным отношениям, которых регион никогда не знал. И сегодня именно продвижение этой повестки создает возможности для открытия коммуникаций, развития торговли и сотрудничества. Политические разногласия еще предстоит преодолеть, однако содержание региональных переговоров уже меняется.

В этом отношении опыт Южного Кавказа представляет интерес и для Европы, оказавшейся в эпицентре глобальных изменений. Он показывает, насколько важно после завершения военного противостояния перейти к конкретным договоренностям, которые дают соседям экономический интерес в сохранении мира. Встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Дублине стала одним из примеров такого подхода. После перерыва, связанного с выборами в Армении и последующим поствыборным периодом, стороны возобновили диалог. В Дублине лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по укреплению мира, в том числе развитие транспортных и торговых связей, делимитацию границы, предстоящее соединение электросетей и совместное использование трансграничных рек.

Оценивая саммит с призмы геополитических процессов, необходимо отметить, что в определенном смысле само Европейское политическое сообщество стало ответом Старого Света на новую геополитику. Созданный в 2022 году формат позволяет обсуждать безопасность и экономику за пределами Евросоюза. Европейцы все отчетливее понимают, что решать эти задачи только силами стран ЕС невозможно. Необходимы партнеры, располагающие собственными ресурсами, транспортными возможностями и политическим влиянием. Девятый саммит ЕПС, прошедший 12 ноября в Дублине, вновь показал значение такого сотрудничества.

Для Азербайджана участие в этом процессе означает возможность утвердить свою роль средней державы, способной влиять на решения за пределами собственного региона. Баку стремится участвовать в определении энергетических и транспортных связей между Европой и Азией, предлагая проекты, в которых заинтересованы сразу несколько государств. Именно наличие таких предложений придает политическому диалогу практический вес.

Однако признание новых реалий на Южном Кавказе происходило непросто. Односторонняя позиция ряда европейских игроков в пользу Армении вызывала серьезные разногласия с Баку и осложняла продвижение мирной повестки. На этом фоне президент Ильхам Алиев несколько раз даже отказывался от участия в саммитах ЕПС. Лишь Вашингтонские договоренности 8 августа 2025 года создали новую основу для продвижения мирной повестки. Тогда стороны подписали совместную декларацию, а министры иностранных дел парафировали согласованный текст мирного соглашения.

После Вашингтона игнорировать новые реалии Южного Кавказа стало значительно сложнее. Попытки давить на Баку и поддерживать прежние подходы все очевиднее расходились с собственными интересами Европы. Пока одни продолжали политические споры, другие обсуждали с Азербайджаном энергетику, транспорт и инвестиции. Таким образом, перед европейскими партнерами встал выбор – включаться в сотрудничество или уступать возможности тем, кто быстрее признал новую ситуацию в регионе.

А насыщенная программа встреч президента Ильхама Алиева в Дублине дополнительно показывает масштаб заинтересованности в диалоге с Баку. Президент Азербайджана провел переговоры с руководителями Великобритании, Болгарии, Греции, Чехии, Румынии, Литвы, Молдовы, Украины и председателем Европейского совета. У всех этих контактов были разные задачи, однако их объединяют энергетика, транспорт, инвестиции и региональная стабильность. Такая повестка позволяет говорить о расширении политического значения Азербайджана для европейских партнеров.

Между тем особое положение Азербайджана определяется его связями по обе стороны Каспия. Среди государств ЕПС он является единственным полноправным участником формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Решение о присоединении было принято в Ташкенте в ноябре 2025 года. А в октябре 2026 года Ильхам Алиев уже участвовал в восьмой консультативной встрече в Туркменбаши, где также было объявлено о председательстве Азербайджана в 2027 году.

Это обстоятельство придает выражению «мост между Центральной Азией и Европой» конкретное политическое содержание. Азербайджан участвует в обсуждении приоритетов центральноазиатских государств и одновременно ведет прямой диалог с европейскими руководителями. Следовательно, он может помогать согласовывать интересы стран, которым необходимы общие транспортные и энергетические проекты. Географическое положение становится преимуществом тогда, когда оно подкреплено инфраструктурой, устойчивыми отношениями и способностью договариваться.

Важным продолжением этого процесса станет проведение саммита ЕПС в Азербайджане в мае 2028 года. Баку получит возможность собрать европейских руководителей и вынести на обсуждение вопросы, непосредственно связанные с будущим Южного Кавказа и его связями с Центральной Азией. Сам выбор Азербайджана принимающей страной свидетельствует о признании его значения для общеевропейского сотрудничества.

Стоит отметить, что Азербайджан и Армения взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов ЕПС. Это конкретный пример того, как нормализация меняет геополитический ландшафт региона, способствуя реализации долгосрочных интересов не только региональных участников, но и гораздо большего круга заинтересованных стран.

Таким образом, в 2028 году Азербайджан сможет выступить уже в качестве организатора общеевропейского диалога. Для Баку это следующий шаг в укреплении роли средней державы, а для Южного Кавказа – возможность закрепить за собой место в европейских политических и экономических планах.