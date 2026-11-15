Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио страны. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Создание азербайджанского радио является одним из важнейших событий в истории нашей национальной печати и культуры. Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир 6 ноября 1926 года, за прошедшее столетие превратилось в неотъемлемую часть общественно-политической, культурной и духовной жизни нашего народа. На протяжении долгих лет радио являлось не только главным источником информации для людей, но и вносило существенный вклад в сохранение и развитие нашей национальной музыки, литературы, языка и духовных ценностей», – говорится в поздравлении.

Алиев подчеркнул, что начало вещания азербайджанского телевидения ознаменовало новый этап в развитии информационного пространства республики. По его словам, телевидение играло и продолжает играть особую роль в просвещении общества, популяризации национально-культурного наследия, формировании общественного мнения и освещении важных событий, происходящих в стране.

«Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны», – указал президент.

Алиев также отметил, что особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Под его руководством и при его поддержке были предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы национального теле- и радиовещания, повышение их творческого потенциала, защиту наших национально-духовных ценностей. Гейдар Алиев расценивал телерадио как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу в сохранении национального единства и идеологической целостности», – добавил он.

По словам президента, сегодня азербайджанское радио и телевидение, эффективно используя возможности современных технологий, выстраивают свою деятельность в соответствии с требованиями новой эпохи, доносят до широкой аудитории информацию о достижениях страны и ее богатом культурном наследии, а также отстаивают национальные интересы. Алиев отметил, что труд каждого сотрудника этой ответственной и почетной сферы заслуживает особой оценки.