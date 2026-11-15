Сирия и Ливан договорились усилить взаимодействие силовых ведомств для обеспечения безопасности на общей границе, в том числе в борьбе с наркоторговлей и экстремистской угрозой. Об этом стало известно по итогам встречи глав МВД двух стран Анаса Хаттаба и Ахмеда аль-Хаджара в Дамаске, передает ТАСС.

«Обе стороны выразили готовность к расширению сотрудничества и примут необходимые меры по укреплению стабильности в приграничных районах», – сообщил сирийский министр. Он назвал переговоры теплыми и конструктивными.

В свою очередь, аль-Хаджар отметил позитивные результаты, которых двум странам удалось добиться в борьбе с наркоторговлей.