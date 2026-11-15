Европейские страны давно готовятся к войне, но предпочитают не говорить об этом открыто, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«То, что комплекс мероприятий по подготовке к войне идет уже давно, мы это видели и отмечали уже давно. Просто европейские лидеры про это не говорили», – сказал Хренин в интервью «Вестям».

По его словам, Минск наблюдает, как европейские страны развивают военную инфраструктуру, налаживают логистику, готовят аэродромы, базы хранения и пункты управления.

«Не говорю уже про количество мероприятий оперативной боевой подготовки, которое в разы возросло, и той разведывательной деятельности, которая ведется против Республики Беларусь и Российской Федерации», – добавил министр.

При этом Хренин назвал глупостью заявления о возможном нападении России и Беларуси на Европу.