Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил подготовить меры для возможного закрытия границы с Россией после попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Премьер-министр обсудил с министром внутренних дел Игорем Таро возможность закрытия эстонско-российской границы и поручил министру внутренних дел и аппарату правительства подготовить необходимые шаги для этого», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении правительства.

По словам Михала, закрытие границы «снизит угрозу для населения Эстонии и даст четкий сигнал о том, что нападения на эстонскую оборонную промышленность и оборонный потенциал неприемлемы».

В пятницу премьер намерен созвать заседание кабинета безопасности правительства, чтобы обсудить меры в связи с произошедшим.

Ранее генпрокурор Эстонии Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в попытке поджога здания Threod Systems. Инцидент произошел в субботу в муниципалитете Виимси. Нападение пресекла служба безопасности предприятия. Пострадавших нет, серьезного ущерба компания не понесла. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об аресте пяти из восьми задержанных. Расследование ведется совместно с латвийским агентством безопасности и прокуратурой Латвии.

В правительстве Эстонии заявили о причастности к инциденту российских спецслужб.