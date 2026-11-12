С 5 по 8 ноября 2026 года Пекин стал центром международного диалога о будущем мировой журналистики. В китайской столице состоялся седьмой Всемирный медиасаммит, объединивший руководителей крупнейших информационных агентств, представителей средств массовой информации, аналитических центров, государственных структур и международных организаций. Официальная церемония открытия прошла 7 ноября в Доме народных собраний. Организаторами выступили государственное информационное агентство «Синьхуа» и Народное правительство Пекина. В мероприятии приняли участие около 500 представителей почти 330 организаций из 112 стран и регионов мира, включая представителей Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Масштаб форума и представительство участников показывают, что Всемирный медиасаммит уже давно перестал быть просто профессиональной встречей журналистов. Сегодня здесь обсуждают не только развитие информационных технологий, но и вопросы доверия между государствами, информационной безопасности, взаимопонимания между народами и влияния СМИ на международные отношения. Для Кавказа, где общественное мнение во многом зависит от исторических, политических и геополитических факторов, эти вопросы приобретают особую актуальность.

Всемирный медиасаммит был учреждён в 2009 году по инициативе девяти ведущих международных медиаорганизаций. Первый саммит состоялся в Пекине, а предыдущий, шестой, прошёл в 2024 году в Урумчи. За семнадцать лет форум стал одной из крупнейших международных площадок для сотрудничества мировых СМИ. Символично, что нынешний саммит совпал с 95-летием информационного агентства «Синьхуа», которое за десятилетия своей деятельности заняло заметное место в мировом информационном пространстве. Особую значимость саммиту придало участие руководителей ведущих мировых СМИ, представляющих разные политические и культурные пространства. В Пекине собрались представители китайского агентства «Синьхуа», американского Associated Press, британского Reuters, французского Agence France-Presse, телекомпании CNN, российского ТАСС, а также информационных агентств стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Само по себе их участие в профессиональном диалоге имеет большое значение. На фоне растущих международных противоречий представители СМИ с разными политическими взглядами и журналистскими традициями получили возможность обсудить общие проблемы отрасли и перспективы сотрудничества.

Главной темой саммита стала работа СМИ в эпоху интеллектуальных технологий и переход от общих принципов к совместным практическим действиям. Такая повестка отражает перемены, происходящие в мировой журналистике. Искусственный интеллект уже широко применяется для обработки информации, перевода текстов, анализа больших объёмов данных, создания мультимедийных материалов и распространения новостей. Однако вместе с новыми возможностями возникают и серьёзные проблемы, связанные с достоверностью информации, распространением поддельных фото и видео, защитой персональных данных и сохранением профессиональной ответственности журналистов.

Одной из интересных новинок, представленных агентством «Синьхуа», стали человекоподобные роботы, способные вести новостные выпуски с помощью искусственного интеллекта. Их появление наглядно показало, как быстро меняются возможности современной журналистики. Вместе с тем участники саммита не раз отмечали, что даже самые передовые технологии не могут заменить профессиональную ответственность журналиста, его критическое мышление и умение самостоятельно проверять источники информации.

Одним из главных итогов встречи стало принятие Пекинского консенсуса седьмого Всемирного медиасаммита. Документ отражает стремление участников развивать международное сотрудничество СМИ, ответственно использовать искусственный интеллект, расширять доступ к современным технологиям и улучшать обмен информацией. Отдельное внимание уделено борьбе с недостоверными сведениями, сохранению объективности журналистики и укреплению диалога между странами, народами и культурами.

В Пекинском консенсусе подчёркивается, что современные технологии должны быть доступны не только крупнейшим мировым медиакорпорациям, обладающим значительными финансовыми и техническими возможностями. Искусственный интеллект, аналитические инструменты и цифровые платформы должны стать доступнее и для СМИ небольших государств. Иначе технологическое отставание может привести к ещё большему информационному неравенству, когда основное влияние на международную информационную повестку будет сосредоточено в руках ограниченного числа крупных медиаструктур. Ещё одной важной инициативой стало создание международного механизма совместной разработки стандартов использования искусственного интеллекта в СМИ. С таким предложением выступило агентство «Синьхуа», а к инициативе на первом этапе присоединились 22 организации из Китая и других стран.

Для стран Кавказа значение этих решений выходит далеко за рамки технического обновления редакций. Регион отличается этническим, языковым, культурным и политическим многообразием, а информационная среда здесь тесно связана с вопросами национальной безопасности, территориальной целостности, исторической памяти и международных отношений. В таких условиях журналистика может как способствовать взаимопониманию, так и обострять существующие противоречия. Особое значение приобретает достоверность информации. Современные технологии позволяют создавать убедительные поддельные видеозаписи, воспроизводить голоса политических деятелей, распространять вымышленные заявления и искажать представление о реальных событиях. Для региона, пережившего вооружённые конфликты и длительное политическое противостояние, подобные возможности представляют серьёзную угрозу общественной стабильности. Даже один сфальсифицированный материал, широко распространившийся в социальных сетях, способен вызвать общественный резонанс и осложнить межгосударственные отношения.

Для Азербайджана участие в пекинском саммите имело не только профессиональное, но и международное значение. На форуме присутствовали председатель Совета по медиа и вещанию Азербайджана, председатель правления государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ, а также представители других медиаструктур страны. Столь широкое представительство свидетельствует о заинтересованности Баку в расширении связей с международным журналистским сообществом и участии в выработке новых стандартов работы СМИ.

Примечательно, что ещё до саммита Азербайджан предпринял конкретные шаги по регулированию использования искусственного интеллекта в журналистике. На девятом съезде азербайджанских журналистов 16 октября 2026 года в Кодекс профессиональной этики были внесены положения об ответственном применении новых технологий. Они предусматривают разработку редакционных правил использования искусственного интеллекта, обязательную проверку созданных с его помощью материалов и сохранение ответственности журналистов за достоверность публикаций. Таким образом, подходы, обсуждавшиеся в Пекине, уже находят отражение в профессиональных нормах азербайджанской журналистики.

В то же время значение саммита для Азербайджана следует рассматривать и на фоне активного развития отношений с Китаем. В апреле 2025 года во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Пекин страны установили всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Сегодня сотрудничество охватывает торговлю, инвестиции, транспорт, энергетику, современные технологии и гуманитарную сферу. Однако для дальнейшего укрепления этих связей недостаточно одних дипломатических договорённостей и экономических проектов. Не менее важно развивать информационное сотрудничество, чтобы народы двух стран лучше понимали интересы, возможности и перспективы друг друга.

Для Азербайджана как одного из ключевых участников Среднего коридора особенно важно объективное освещение транспортных проектов на международном уровне. Речь идёт не об их рекламе, а о достоверной информации об имеющихся возможностях, существующих проблемах и перспективах развития. Международные информационные агентства могут сыграть важную роль в распространении проверенных сведений о работе портов, железных дорог, транспортных терминалов и новых инвестиционных проектах. Такая открытость необходима для укрепления доверия потенциальных инвесторов и зарубежных партнёров.

Аналогичные задачи стоят и перед Грузией, чьё географическое положение делает её важным звеном транспортных маршрутов между Каспийским и Чёрным морями. Развитие портов, железнодорожного сообщения и международной торговли во многом связано с расширением сотрудничества с Китаем. В ноябре 2026 года Тбилиси посетил заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Его визит подтвердил взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических и политических связей. Примечательно, что переговоры китайского руководства в Грузии практически совпали по времени с Всемирным медиасаммитом в Пекине, что ещё раз подчёркивает тесную связь экономического и информационного сотрудничества в современных международных отношениях.

Для грузинских СМИ и аналитических центров пекинский саммит открывает новые возможности сотрудничества с китайскими коллегами. Это могут быть совместные публикации, экспертные исследования, обмен аналитическими материалами, создание документальных фильмов и более широкое освещение экономических процессов на Южном Кавказе. Особенно важно, чтобы в таком сотрудничестве участвовали не только крупные государственные информационные агентства, но и независимые исследовательские центры, региональные издания и специализированные аналитические платформы.

Медиасаммит позволил по-новому взглянуть на значение информации для Южного Кавказа. Обсуждения в Пекине показали, что развитие отношений между государствами зависит не только от политических договорённостей и экономических интересов, но и от того, насколько хорошо народы понимают друг друга. Транспортные проекты и торговые связи сближают страны, однако без достоверной информации, доверия и открытого диалога даже самые перспективные инициативы могут столкнуться с недопониманием и взаимными подозрениями. Именно поэтому роль профессиональной журналистики в региональном сотрудничестве трудно переоценить.