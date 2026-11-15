Иранские военные атаковали шестью беспилотниками американскую радиолокационную станцию на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«На втором этапе решительного и сокрушительного ответа на вопиющую агрессию армии США радиолокационная станция американской обороны на вертолетной базе Эр-Риффа в Бахрейне подверглась атаке шестью беспилотниками Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в заявлении.

По утверждению иранской стороны, беспилотники точно поразили намеченные цели, а звуки взрывов были слышны в различных районах Бахрейна.

КСИР также заявил о провале операции США, проводимой под предлогом сопровождения нефтяных перевозок через Ормузский пролив.

Иранские военные подчеркнули, что Ормузский пролив остается закрытым, а на любое военное вмешательство США последует еще более жесткий ответ.