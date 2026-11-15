Власти США расследуют, могла ли Nvidia использовать подставные компании для обхода экспортных ограничений и поставок чипов в Китай, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

«Подставные компании были очевидными, по ним ведется расследование, использовались ли они Nvidia для обхода ограничений и продажи чипов китайцам», – заявил он в эфире телеканала Fox News.

По словам Бессента, следователи выясняют, на каком уровне руководство Nvidia взаимодействовало с этими фирмами и знало ли о схемах с их участием.

Ранее на этой неделе Дженсен Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании – одного из ведущих мировых производителей чипов для искусственного интеллекта. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Тот признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая. В МИД КНР назвали клеветой утверждения о том, что она работала на китайскую разведку.