Французская полиция задержала 219 человек на акциях протеста против роста цен и полицейского насилия, прошедших по всей стране 14 ноября. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

Задержания проводились, в частности, за ношение предметов, которые могут считаться оружием, оскорбления, а также нарушение запретов на посещение определенных мест и участие в демонстрациях.

Во время беспорядков, вспыхнувших в разных частях страны, пострадали 10 полицейских – все они получили легкие травмы. О пострадавших среди демонстрантов или участников беспорядков не сообщается.

По данным МВД, в акциях по всей Франции приняли участие 106 тысяч человек. Самая крупная демонстрация прошла в Париже, где, по оценке ведомства, на улицы вышли 24 тысячи человек.

Между тем студенческие и школьные ассоциации, участвовавшие в организации протестов, заявили о 200 тысячах участников по всей стране. По их подсчетам, 100 тысяч человек вышли на улицы Парижа.