На служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана был обнаружен летательный аппарат типа паралет, который, нарушив государственную границу, следовал из Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате комплекса оперативных и войсковых мероприятий паралет был обезврежен.

В ходе операции обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 21 кг 210 г, в том числе 19 кг 270 г марихуаны и 1 кг 940 г опиума, а также 4 000 таблеток метадона М-40, содержащих психотропные вещества.

Гражданин Ирана, управлявший летательным аппаратом, задержан в качестве нарушителя государственной границы.

В Государственной пограничной службе отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в разное время фиксировались случаи незаконной переброски наркотических средств на территорию Азербайджана с использованием летательных аппаратов.

Подобные действия расцениваются как противоправная деятельность, направленная против неприкосновенности государственной границы и безопасности страны.

Государственная пограничная служба вновь заявила, что и впредь решительно продолжит в соответствии с требованиями законодательства необходимые меры по предотвращению незаконной деятельности на государственной границе, обезвреживанию технических средств и летательных аппаратов, используемых в этих целях, а также выявлению и задержанию лиц, причастных к подобным действиям.