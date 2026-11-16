В Казахстане искусственный интеллект впервые привлекли непосредственно к написанию законов.

С помощью отечественной платформы AI-Quryltai депутаты подготовили проект закона «О цифровой и информационной безопасности детей», который вводит тотальную маркировку контента и фильтрацию игр для несовершеннолетних, передают СМИ.

По словам вице-спикера Курултая Динары Закиевой, искусственный интеллект помог разработать более 120 поправок, которые затем проверили и доработали депутаты.

Среди предлагаемых мер — родительский контроль на цифровых платформах, проверка и блокировка опасных приложений, предупреждения о рисках онлайн-покупок и общения с незнакомцами, а также введение детских ID-карт для сопровождения в единой системе до 18 лет.

Сейчас законопроект направляется на получение заключения Правительства.