НАТО сокращает число саммитов и встреч министров на фоне разногласий внутри альянса и напряженности между союзниками, сообщает Associated Press (AP).

В частности, в 2027 году лидеры стран НАТО не проведут запланированный саммит в Албании, а главы МИД встретятся лишь один раз вместо двух. Генсек альянса Марк Рютте объяснил это гибким подходом к организации встреч: по его словам, саммиты проводят тогда, когда в них возникает необходимость. До 2014 года такие встречи обычно проходили раз в два года.

Меняется и график встреч министров обороны. В октябре 2026 года они не собирались, а на октябрь 2027-го такая встреча пока не запланирована. В НАТО называют сокращение числа мероприятий частью «пакета реорганизации».

AP отмечает, что саммиты альянса требуют «колоссальных финансовых затрат и несут серьезные политические издержки». Подготовка к встрече в Нидерландах в 2025 году заняла около года и обошлась примерно в $100 млн. Саммит в Турции также потребовал масштабных мер безопасности, развертывания сил и введения ограничений для жителей города.