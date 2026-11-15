Совет по медиа и вещанию Азербайджана опроверг сообщения о планах выселить жителей села Сёюдлю и соседних населенных пунктов Гедабейского района ради добычи золота, назвав их фейком и попыткой манипулировать общественным мнением.

В пресс-службе ведомства отметили, что управляемый из Франции YouTube-канал, распространивший эти утверждения, систематически публикует дезинформацию об Азербайджане.

«Преподнесение в материале вымышленных сведений и слухов как решение, принятое на государственном уровне, является составной частью многоэтапной дезинформационной кампании, направленной на создание паники среди населения, подрыв общественного доверия к государственным органам и нагнетание напряженности в обществе», — говорится в заявлении Совета.

В ведомстве также напомнили, что этот канал и ранее распространял дезинформацию и манипулятивные материалы об Азербайджане. В связи с этим Совет направил официальное обращение в соответствующую структуру.