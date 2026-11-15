Папа Римский Лев XIV добрался до перуанского города Санта-Крус-де-Суччабамба на военном вертолете Ми-17, который в ВВС страны с юмором прозвали «папакоптером». Об этом сообщила Служба печати Святого престола в соцсети X.

Перелет из Перу в небольшой городок в Андах занял около 40 минут. Служба печати опубликовала фотографию понтифика в защитных наушниках у иллюминатора вертолета – Лев XIV с интересом наблюдает за горными склонами.

Этим визитом папа выполнил обещание посетить свою бывшую епархию Чиклайо. Во время служения в Перу он добирался в этот регион наземным транспортом.

На случай экстренной эвакуации вертолет понтифика сопровождали медицинские машины Bell и самолет скорой помощи.