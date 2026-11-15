В Праге на митинг в защиту независимости Чешского телевидения и радио вышли до 450 тысяч человек – участники потребовали от властей отказаться от планов изменить систему финансирования общественных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Акцию на Летенском поле организовала гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии». Ее лидер Микулаш Минарж сообщил, что в митинге приняли участие от 350 до 450 тысяч человек. По его словам, это крупнейшая акция протеста в Чехии почти за 40 лет. Полиция, согласно сложившейся практике, не стала публиковать данные о числе участников.

Главным поводом для недовольства стал законопроект, который предполагает перевести Чешское телевидение и Чешское радио на финансирование из государственного бюджета и отказаться от сбора концессионных платежей с жителей страны. Парламент принял документ в первом чтении 24 октября. Организаторы протестов считают, что такие изменения угрожают независимости общественных СМИ.

Участники митинга также потребовали отставки Томио Окамуры с поста председателя Палаты депутатов – нижней палаты парламента. Кроме того, они призвали лишить возглавляемую им партию SPD («Свобода и прямая демократия»), входящую в правящую коалицию, должности министра обороны. Протестующих поддержали представители культурной сферы и либеральной оппозиции.

В свою очередь, представители правящей коалиции, как сообщают чешские СМИ, назвали митинг чисто оппозиционной акцией, отметив, что в ней не участвовали избиратели партий, находящихся у власти.

Протесты против изменения системы финансирования общественных СМИ продолжаются в Чехии уже несколько недель. Премьер-министр Андрей Бабиш ранее призвал оппозицию не нагнетать обстановку в обществе. Он заявил, что «никакой войны за независимые СМИ нет, национализация СМИ не готовится».