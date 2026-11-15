Беспилотники накануне вечером атаковали три коммерческих судна у побережья румынского города Сулина в дельте Дуная, после чего ВВС Румынии дважды поднимали в воздух истребители для проверки обстановки. Об инциденте сообщил премьер-министр страны Лука Никулеску.

По его словам, радары Министерства обороны зафиксировали воздушные цели вблизи дельты Дуная.

«Эти инциденты неприемлемы и являются нарушением международного права. Они отражают ухудшение ситуации безопасности, вызванное длительной войной России против Украины», – отметил Никулеску в соцсети X.

Он подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с профильными ведомствами, а безопасность моряков остается абсолютным приоритетом.

Румыния намерена совместно с союзниками принимать все необходимые меры для укрепления безопасности в Черном море. Этот вопрос остается одним из главных приоритетов правительства и обсуждается с региональными партнерами и НАТО.

Среди атакованных судов – химический танкер Evia Petrol V под флагом Греции, балкер Marsol под флагом Сент-Китса и Невиса, а также танкер для перевозки нефтепродуктов Ali Najafov.

Ситуацию с безопасностью в Черном море также планируют обсудить в Брюсселе на следующей неделе на встрече министра обороны Румынии Стефана Раду Опреа с коллегами.

Ранее сообщалось, что у берегов Румынии в Черном море беспилотник атаковал судно, на борту которого находились 13 граждан Азербайджана.