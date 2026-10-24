Вице-президент Болгарского олимпийского комитета, президент Болгарской федерации тхэквондо, бизнесмен и политик Слави Бинев застрелен в Софии. Об этом сообщает bTV со ссылкой на городскую прокуратуру.

По словам главного секретаря Министерства внутренних дел Любомира Николова, в 60-летнего Бинева выстрелили один раз — в голову. На месте преступления была обнаружена одна гильза.

Основной версией мотива преступления следствие считает финансовые споры.

Бинев был чемпионом Европы по тхэквондо в 1992 году, депутатом Европарламента в 2007–2014 годах и Народного собрания Болгарии в 2014–2017 годах.