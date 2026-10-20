Администрация США продолжает делиться с украинскими властями разведывательной информацией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Да, мы предоставляем им разведданные. И знаете что? Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали. Запомните это. Мы дали сотни миллиардов долларов. Я предоставил Украине (противотанковые ракеты) Javelin, когда у них закончились запасы. Это был я… Так что не рассказывайте мне об Украине. Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Кроме того, американский президент допустил, что Украине, возможно, стоит направить на мирные переговоры кого-то другого вместо Владимира Зеленского.

«И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также заявил, что США активно ведут консультации с Россией по Украине и пока не намерены вводить новые санкции против Москвы.

«Я не стану срывать переговоры на полпути», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, почему он решил не применять новые антироссийские санкции, предусмотренные новым законом.

Комментируя слова Зеленского о том, что, заключая дизельную сделку с Россией, Трамп выбирает неправильную сторону истории, президент США заявил, что украинский лидер не понимает сути происходящего.