Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН из-за нехватки финансирования сокращает помощь жителям сектора Газа. Почти 500 тыс. человек лишатся ежемесячной продовольственной поддержки, сообщает Reuters.

По данным организации, около двух третей жителей анклава по-прежнему испытывают острую нехватку продовольствия. Размер продовольственных пайков уже сократили вдвое, а число ежедневных горячих обедов уменьшили с 250 тыс. до 150 тыс. В труднодоступных районах некоторые семьи теперь получают горячую еду лишь через день.

Исполняющий обязанности директора ВПП Карл Скау заявил, что спустя год после перемирия жизнь в Газе остается «жестокой»: жители лишены нормального жилья, базовых услуг и безопасности. Сокращение помощи происходит накануне четвертой зимы в анклаве.

«Сейчас не время отворачиваться. Сейчас время активизироваться», — подчеркнул Скау.

В ВПП отметили, что для сохранения ключевых операций в Газе и на Западном берегу реки Иордан в ближайшие шесть месяцев срочно требуется $450 млн.