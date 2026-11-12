Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности финансирования строительных проектов за счет Российского спортивного фонда, предупредив о риске потери выделенных средств.

Глава государства высказался об инициативе министра спорта Михаила Дегтярева на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

«Мы с министром разговаривали – не так давно. Они там из этого фонда собираются еще всякие строительные проекты финансировать. Ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты – «Где деньги, Зин?» сразу возникает сакраментальный вопрос», – отметил Путин.

Он добавил, что его настораживает перспектива того, что выделенные на строительство средства будет невозможно отследить.