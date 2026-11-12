Действия европейских стран расходятся с их заявлениями о стремлении к миру в Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Вестям».
«Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявления о готовности размещения военного контингента в Украине. То есть действия, скажем так, противоречат этим всем заявлениям о готовности к миру. То есть они ведут дело к продолжению войны, к расширению войны, но говорят о мире. Замкнутый круг, о котором говорил президент», – отметил он.
По словам Пескова, Россия сможет поверить в искренность стремления европейских стран к миру, когда их действия перестанут противоречить публичным заявлениям.
«Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди просто их чуть ли не остракизму подвергают», – подчеркнул представитель Кремля.