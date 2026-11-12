Президент Азербайджана Ильхам Алиев по инициативе греческой стороны провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях IX саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Об этом сообщает АзерТАдж.

Стороны обсудили двусторонние отношения. Была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Греции, а также вклад страны в этом направлении. В этой связи особое внимание уделили значению проекта TAP.

На встрече также отмечалось, что у Азербайджана есть дополнительные возможности для увеличения экспорта энергоресурсов, прежде всего газа, в Европу. В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского союза.

