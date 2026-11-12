Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной состоится на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», – сказал Кушнер журналистам по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.