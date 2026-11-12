Массовое ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков в эмирате Фуджейра унесло жизни по меньшей мере 14 человек, еще 30 получили ранения, сообщило МВД ОАЭ.

«Министерство внутренних дел сообщает о дорожно-транспортном происшествии в эмирате Фуджейра с участием 18 легковых автомобилей и 5 грузовиков, в результате которого, по предварительной информации, погибли 14 человек и 30 получили ранения», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств аварии.