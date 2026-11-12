Армения не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по карабахскому вопросу, заявил председатель Национального собрания (парламент) Рубен Рубинян.

«Некоторые из наших российских коллег в последнее время часто повторяют, что Армения напрасно недовольна ОДКБ, поскольку ОДКБ ничего не могла сделать в карабахском вопросе. Наши коллеги представляют реалии в несколько искаженном виде. Армения никогда не обращалась в ОДКБ по карабахскому вопросу», — отметил Рубинян.

Спикер армянского парламента также заявил, что оправдать бездействие организации невозможно.