Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны участвовать в обсуждении вопросов собственной безопасности и будущих обязательств перед Киевом.

Об этом он сказал на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, проинформировав их об итогах переговоров в Абу-Даби.

«Европейцы присутствовали на отдельных мероприятиях, и важно, чтобы Европа была полноценно представлена на переговорах с россиянами. Особенно когда речь идет о безопасности в Европе, поддержке Украины со стороны Европы и любых обязательствах, которые на себя возьмет Европа», – отметил Зеленский.

Стороны также обсудили договоренности с ЕС о дополнительной поддержке для перезимовки.

Кроме того, участники встречи согласовали позиции по открытию двух последних переговорных кластеров и дальнейшим шагам на пути вступления Украины в ЕС.