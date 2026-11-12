В Италии эвакуировали 77 школ после получения электронных писем с угрозами взрывов. Об этом сообщили в Совете министров Италии после заседания межведомственного комитета по безопасности республики.

«Заседание было созвано после массовой рассылки угроз о взрывах в школы по всей стране вчера и сегодня. Цель заседания – предотвратить необоснованные угрозы, которые могут нарушить работу жизненно важных служб, и обеспечить безопасность учащихся, учителей, школьного персонала, семей и в более общем плане всего сообщества. Согласно предварительным данным, сегодня угрозы по электронной почте получили 3 778 школ. Было эвакуировано 77 школ, и в 36 из них занятия возобновились», – говорится в заявлении Совета.

По итогам встречи решено создать закрытый технический комитет. Он разработает систему мер реагирования на подобные угрозы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила ситуацию с лидерами оппозиции. Они заверили ее, что поддержат необходимые законодательные меры.

Накануне, письма с угрозами взрывов получили более 6 тысяч школ. Эвакуация тогда была значительно масштабнее и проводилась в соответствии с протоколами безопасности. По подсчетам газеты Il Fatto Quotidiano, только за один день чрезвычайная ситуация обошлась примерно в 3 млн евро. Следствие также проверяет возможную связь писем с угрозами в адрес школ и сообщений о взрывных устройствах на самолетах, выполнявших рейсы по европейским маршрутам.