Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию войны в Украине и договоренности о проведении нового раунда встреч, сообщает CNN.

«Я считаю, что определенный прогресс был достигнут. Думаю, он наметился еще сегодня ранее. В Абу-Даби многие не ожидали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Однако мы это сделали. Более того, мы уже договорились о проведении новой встречи. Именно этого хочет президент США Дональд Трамп», – заявил Уиткофф после переговоров в Кремле.

При этом спецпосланник не стал раскрывать подробности предстоящей встречи.

По его словам, к следующему раунду переговоров по Украине присоединятся представители европейских стран.

Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер также выразили надежду, что нынешний этап переговоров придаст новый импульс усилиям по урегулированию войны между Россией и Украиной.