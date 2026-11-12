Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности представлять Европу в переговорах по урегулированию войны Украине и призвал европейские страны выработать единую позицию по будущему переговорному процессу.

«Я думаю, что сегодня есть необходимость, чтобы у Европы было ясное и единое видение того, чего она хочет для Украины и для себя самой. Я полагаю, что содержание определяет формат», – сказал Макрон журналистам в Дублине, отвечая на вопрос о возможном европейском представителе на переговорах.

По его словам, позиция Европы в вопросе поддержки Украины уже определена. Теперь европейским странам необходимо договориться о собственном будущем и о том, какой они видят архитектуру безопасности.

«Поэтому нам необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией, действуя, как европейцы, и именно тогда будет определен формат», – подчеркнул французский президент.

На вопрос, готов ли он сам стать европейским эмиссаром по украинскому урегулированию, Макрон ответил: «Я всегда готов заниматься этими вопросами».