Президент Азербайджана Ильхам Алиев по инициативе болгарской стороны в четверг встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

Глава государства вновь выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крупного ДТП, произошедшего несколько дней назад в Болгарии. Радев поблагодарил Алиева за слова поддержки и проявленную солидарность.

Стороны отметили высокий уровень политических связей между двумя странами и выразили удовлетворение развитием отношений, основанных на дружбе и стратегическом партнерстве.

Особое внимание на встрече уделили энергетическому сотрудничеству и перспективам его расширения. Алиев и Радев также обсудили создание электроэнергетического коридора между Азербайджаном и Болгарией, развитие транспортных связей и другие вопросы двусторонней повестки.