Президент Азербайджана Ильхам Алиев по инициативе чешской стороны встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем на полях IX саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Об этом сообщает АзерТАдж.

Бабиш с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в апреле этого года и встречу с главой государства в Габале.

Было отмечено, что достигнуты положительные результаты в реализации вопросов, обсуждавшихся в ходе того визита.

На встрече обсуждались развитие торгово-экономических связей, осуществление инвестиционных проектов, а также организация взаимных визитов представителей деловых кругов обеих стран.

Была затронута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В частности, было отмечено, что страна является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию.