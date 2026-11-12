В центре Вашингтона неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщило полицейское управление столичного округа Колумбия в соцсети X.

По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия в районе 15-й улицы, примерно в пяти минутах езды от Белого дома.

Местное подразделение телеканала ABC News сообщает о четырех пострадавших. Их состояние пока не уточняется.

Указывается, что значительная часть квартала перекрыта правоохранительными органами.