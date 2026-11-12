Президент России Владимир Путин завершил переговоры в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, продолжавшиеся около двух с половиной часов. Об этом сообщают российские СМИ.

Первые 25 минут встречи проходили в открытом для прессы формате. После завершения переговоров автомобили с американскими представителями покинули территорию Кремля.

Встреча состоялась после трехсторонних консультаций в Абу-Даби, которые прошли 10-11 ноября.

18:15 Встреча президента РФ Владимира Путин с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжается уже два часа, передает корреспондент ТАСС.

Разговор идет о путях украинского урегулирования. Встреча началась примерно в 17:05 по бакинскому времени.

16:48 Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине, гуманитарные вопросы и будущая архитектура безопасности в Европе.

По итогам встречи стороны сделали ряд заявлений.

Российский лидер отметил прогресс на гуманитарном направлении и попросил передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов между Россией и Украиной, а также первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

Путин также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с ситуацией в Алешках. По его словам, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.

Президент РФ заявил, что Москве потребуется пять суток для разминирования территории в районе города. Если Киев считает, что контролирует Константиновку, он должен обеспечить безопасность миссии со своей стороны.

Говоря о перспективах диалога с Европой, Путин подчеркнул, что Россия никогда от него не отказывалась, а переговорный процесс прервали европейские страны.

Он также заявил, что Москва не признает существование «серых зон» в Украине, поскольку «для России существует только одна линия разграничения — государственная граница».

Отдельно российский президент вновь выступил против размещения иностранных войск на территории Укарины, назвав это неприемлемым для национальной безопасности РФ. По его словам, такие военные контингенты станут законными целями для российских Вооруженных сил.

Путин выразил надежду, что США помогут европейским странам определиться, чего они хотят — мира или войны.

«Мне бы хотелось, чтобы мир в Украине был вечен», — подчеркнул президент России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, отметил, что предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в процессе урегулирования.

По его словам, представители европейских стран не участвовали непосредственно в переговорах в Абу-Даби, однако были проинформированы о состоявшихся контактах.

Уиткофф также сообщил, что передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию о результатах сегодняшней встречи с Путиным.

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины.

Встреча проходит после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, состоявшихся 10–11 ноября.

Стороны намерены обсудить вопросы урегулирования российско-украинского конфликта , включая предложения, подготовленные в координации с Киевом и европейскими партнерами