Двое жителей турецкой провинции Малатья получили легкие ранения после того, как обломки потерпевшего крушение военного вертолета S-70 упали на жилой дом, сообщает телеканал A Haber.

По данным TRT Haber, вертолет разбился неподалеку от базы командования ВВС Турции в городе Малатья.

S-70 (Sikorsky S-70, Black Hawk) является многоцелевым вертолетом, состоящим на вооружении турецкой армии.



21:10 Военный вертолет S-70 потерпел крушение в провинции Малатья на юго-востоке Турции, сообщают турецкие СМИ.

По данным Министерства национальной обороны Турции, в результате происшествия погибли все четверо военнослужащих, находившихся на борту.

Причина катастрофы пока не установлена. К месту крушения направлены бригады спасателей и пожарные.