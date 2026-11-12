Двое жителей турецкой провинции Малатья получили легкие ранения после того, как обломки потерпевшего крушение военного вертолета S-70 упали на жилой дом, сообщает телеканал A Haber.
По данным TRT Haber, вертолет разбился неподалеку от базы командования ВВС Турции в городе Малатья.
S-70 (Sikorsky S-70, Black Hawk) является многоцелевым вертолетом, состоящим на вооружении турецкой армии.
21:10 Военный вертолет S-70 потерпел крушение в провинции Малатья на юго-востоке Турции, сообщают турецкие СМИ.
По данным Министерства национальной обороны Турции, в результате происшествия погибли все четверо военнослужащих, находившихся на борту.
Причина катастрофы пока не установлена. К месту крушения направлены бригады спасателей и пожарные.