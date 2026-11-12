Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего главу Apple Тима Кука генеральным директором Nvidia после ухода Дженсена Хуанга с этого поста.

«Теперь, когда отлично потрудившийся генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, есть только один человек, который может его заменить, это Тим Кук из Apple. Легенда сменит легенду», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в четверг Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia и вышел из совета директоров компании. Временно исполнять обязанности главы корпорации назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс. До назначения постоянного руководителя она сохранит за собой обе должности.