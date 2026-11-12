Великобритания ввела санкции против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний, стремясь перекрыть основные источники доходов России от нефтегазового сектора. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В новый санкционный пакет вошли суда «теневого флота», перевозящие российскую нефть и сжиженный природный газ, крупные угольные компании, а также флагманский арктический нефтегазовый проект «Роснефти» – ООО «Восток Ойл». Ограничения также коснулись компании «Славнефть».

Лондон намерен охватить практически всю цепочку получения Россией доходов от нефтегазового сектора – от добычи и торговли до поставок и транспортировки сырья, говорится в заявлении.