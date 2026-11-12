Израиль запретил въезд в страну кандидату в президенты на выборах 2027 года от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано. Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар.

«В свете крайне антиизраильской политики партии «Неподчинившаяся Франция» и скандальных заявлений лидеров партии…, а также призыва Меланшона к отправке французских кораблей для сопровождения незаконных флотилий в Газу, я принял решение запретить въезд в Израиль Жан-Люку Меланшону и Матильде Пано», – написал Саар в X.

Глава израильского МИД также заявил, что «Израиль решительно ответит любому, кто причинит ему вред, и не разрешит въезд никому, кто действует и подстрекает против него (Израиля) и его граждан».