В Белом доме обсуждают возможность отстранения министра торговли США Говарда Латника от должности на фоне критики его решений по экспорту американских чипов в Китай, сообщает Reuters.

«Сотрудники Белого дома обсуждают, следует ли отстранить министра торговли Говарда Латника в свете шпионского скандала вокруг бывшего руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга», – сообщили источники агентства.

Как отмечает Reuters, все больше американских законодателей критикуют Латника за то, что администрация не включила десятки китайских компаний в ключевой торговый ограничительный список. В Конгрессе также сомневаются, что власти США «надлежащим образом контролируют экспорт продукции Nvidia в Китай».

Ранее в четверг Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании. 8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга. Тот признался в романтических отношениях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о ее связях с китайской разведкой.

При этом Латника критиковали за недостаточно жесткие ограничения на поставки в Китай чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта, еще до скандала вокруг Nvidia. После его начала внимание к этой теме усилилось, отмечает агентство.

Вместе с тем представитель Белого дома заявил Reuters, что президент США Дональд Трамп «по-прежнему в полной мере доверяет» Латнику и не сомневается, что тот «может исполнять свои обязанности» на посту главы Минторга.