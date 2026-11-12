Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте проблемы с поставками средств ПВО и перебои в работе спутниковой связи Starshield, которые осложняют защиту украинского неба. Об этом украинский лидер сообщил в социальных сетях.

Встреча состоялась в Дублине на полях IX саммита Европейского политического сообщества. Зеленский поблагодарил Рютте за постоянную поддержку Украины в защите воздушного пространства.

«Помимо постоянного дефицита средств противоракетной обороны, которым пользуется Россия, чтобы разрушать нашу энергетику, значительные сложности создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных «шахидов». Конечно, выигрывают от этого только россияне», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних переговоров Украина не должна остаться без средств противовоздушной обороны и должна сохранить возможность защищать себя.