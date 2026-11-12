Совет экспертов Ирана (орган, который избирает верховного лидера Ирана) призвал рассмотреть возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пересмотреть оборонную доктрину, назвав эти шаги «неизбежной необходимостью». Об этом говорится в заявлении Совета.

«Повторяющиеся угрозы врага-агрессора, особенно угрозы в отношении ядерных знаний страны свидетельствуют о том, что нельзя возлагать надежды на ответственные международные институты в этой сфере. Поэтому рассмотрение вопроса о выходе из ДНЯО, пересмотр оборонной доктрины страны и создание необходимого сдерживания стали неизбежной необходимостью и превратились во всенародное требование», – отмечается в документе.

Совет призвал официальных лиц не отступать от требований и прав иранского народа. В заявлении также подчеркивается, что уступки не заставят США отказаться от враждебной политики в отношении Ирана.

Кроме того, Совет экспертов предложил создать штаб военной экономики с участием представителей разных ветвей власти. Его деятельность, согласно заявлению, должна проходить под высшим надзором канцелярии верховного лидера.

В документе также содержится предупреждение: в случае нового нападения противник получит немедленный ответ, причем без географических ограничений.