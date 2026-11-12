Два судна загорелись после столкновения с морской миной в восточной части Ормузского пролива, сообщила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня днем два судна, нарушивших правила, игнорировавших предупреждения и отключивших радиолокационные системы, вошли в запретную и опасную зону в восточной части пролива Ормуз и загорелись в результате столкновения с морской миной», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В КСИР возложили ответственность за произошедшее на президента США Дональда Трампа и владельцев судов.

Тем временем Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о двух инцидентах с судами в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Один из них произошел с нефтяным танкером, следовавшим через Ормузский пролив в 14 морских милях к северо-западу от эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Судно получило повреждения в районе машинного отделения после попадания снаряда, на борту начался пожар. Экипажу пришлось эвакуироваться.

Еще одно судно подверглось удару в Персидском заливе, к западу от Ормузского пролива. По данным UKMTO, несколько человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь на берегу.