Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили подготовку страны к зиме, поставки топлива и дальнейшее продвижение Киева на пути к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщают украинские СМИ.

На встрече также затронули дипломатические усилия по урегулированию конфликта, обстановку на фронте и последствия российских ударов.

Отдельное внимание стороны уделили энергетической безопасности Украины. Киев рассчитывает на поддержку Варшавы в подготовке к зимнему периоду, поставках необходимого оборудования и расширении логистических возможностей, в том числе для транспортировки топлива.

Зеленский и Туск также обсудили перспективы вступления Украины в ЕС. Украинский президент назвал членство в Евросоюзе одной из гарантий безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

