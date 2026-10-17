Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает принимать меры по содействию обеспечению занятости жителей, переселенных в город Физули. Эти меры охватили уже более 1100 человек, сообщает «Азертадж».

Отмечено, что занятость на территории района обеспечена для более чем 1030 человек, в том числе в рамках программы самозанятости для 60 жителей созданы малые хозяйства. Еще 70 человек привлечены к курсам подготовки по профессиям в соответствии с потребностями рынка труда. В настоящее время ведутся работы по поддержке занятости еще одной группы жителей. Оцениваются возможности их трудоустройства и определяется, к какой программе занятости они будут привлечены.